ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО!!!! Составьте четыре предложения с "то", чтобы оно было 1) местоимением, 2) разделительным союзом, 3) суффиксом, 4) частицей.
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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО!!!! Составьте четыре предложения с "то", чтобы оно было 1) местоимением, 2) разделительным союзом, 3) суффиксом, 4) частицей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То обстоятельство указывало на многое.(То-указательное местоимение) То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Где-то, как-то, сколько-то Придёшь-то когда? Уроки-то сделаешь?
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