ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО!!!! Составьте четыре предложения с "то", чтобы оно было 1) местоимением, 2) разделительным союзом, 3) суффиксом, 4) частицей.

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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО!!!! Составьте четыре предложения с "то", чтобы оно было 1) местоимением, 2) разделительным союзом, 3) суффиксом, 4) частицей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То  обстоятельство  указывало  на  многое.(То-указательное  местоимение) То  как  зверь  она  завоет,  то  заплачет,  как  дитя. Где-то,  как-то,  сколько-то Придёшь-то  когда?  Уроки-то  сделаешь?
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