Заранее спасибо за помощь
Математика
Заранее спасибо за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
271. 27:3=9 грядок 6*3=18 вёдер 7*3=21 ведро 2*3=6 вёдер 272. 9*6=54 года бабушке 54-9=45 Ответ ,На 45 лет внук моложе бабушки 273. 4*2=8(кг) моркови потребовалось 8*6=48(кг)кортофиля потребовалось
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