Що означає вислів Підносити до небес

Українська мова
Що означає вислів Підносити до небес
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 непомерно  расхваливать,  восхвалять кого-либо, что-либо 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Меньшее основание и боковая сторона прямоугольной трапеции равны а см, а один из углов 45 см. найти площадь трапеции
Ответить
Математика
Мама посадила смородины по 9 Кустов 5 рядов, а малины посадила по 8 кустов 3 ряда. сколько всего кустов посадила мама? помогите срочно
Ответить
Русский язык
Разбор слова ГЛАЗЕВШАЯ по составу
Ответить
География
Главная зерновая культура в Азии
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите пересказыват
Ответить