Що означає вислів Підносити до небес
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Що означає вислів Підносити до небес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
непомерно расхваливать, восхвалять кого-либо, что-либо
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