Поставь+ в ( ) рядом со словами в которых все согласные звуки мягкие. зрение мыши де??евья цель жить осенью

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Поставь+ в ( ) рядом со словами в которых все согласные звуки мягкие. зрение мыши де??евья цель жить осенью

Автор: Гость