Подбери к ним проверочные слова.медведь,мёд , дуб,дед,пирог, воз,короб? помогите
Русский язык
Подбери к ним проверочные слова.медведь,мёд , дуб,дед,пирог, воз,короб? помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочные слова: медведи, медовый, дубы, дедушка, пироги, возить, коробочка. Все они проверяют парную согласную на конце слова.
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