Какие числа являются взаимно простыми 1)5 и 25 2)64 и 2 3)12 и 10 4)100 и 9
Математика
Какие числа являются взаимно простыми 1)5 и 25 2)64 и 2 3)12 и 10 4)100 и 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Являются взаимно простыми только под номером 4)100 и 9
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