Какие числа являются взаимно простыми 1)5 и 25 2)64 и 2 3)12 и 10 4)100 и 9

Математика

Какие числа являются взаимно простыми 1)5 и 25 2)64 и 2 3)12 и 10 4)100 и 9

Автор: Гость