ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР ПО ДЕЙСТВИЯМ. 75+91*7-(345 -267)+78:6

Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР ПО ДЕЙСТВИЯМ. 75+91*7-(345 -267)+78:6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75+91*7-(345-267)+78:6= 1) 345    -267    ------      78 2)91   *  7 ------- 637 3)  78     :  6  --------- 13 4)78   +13 -------- 91  5)75  +637 --------- 712  6)712   -78 ------ 634
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