ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР ПО ДЕЙСТВИЯМ. 75+91*7-(345 -267)+78:6
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР ПО ДЕЙСТВИЯМ. 75+91*7-(345 -267)+78:6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75+91*7-(345-267)+78:6= 1) 345 -267 ------ 78 2)91 * 7 ------- 637 3) 78 : 6 --------- 13 4)78 +13 -------- 91 5)75 +637 --------- 712 6)712 -78 ------ 634
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО!!!! Составьте четыре предложения с "то", чтобы оно было 1) местоимением, 2) разделительным союзом, 3) суффиксом, 4) ч...
Математика
Решить всё соревнований два спортсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежа?? дистанцию за 1мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с п...
Математика