В сказке Редьярда Киплинга Рикки Тикки Тави в борьбе со змеями людям помагал этот маленький зверек
География
В сказке Редьярда Киплинга Рикки Тикки Тави в борьбе со змеями людям помагал этот маленький зверек
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Ответ:этот маленький зверек называется-мангуст
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