Детская площадка имеет длину 70 м, ширину 60 м. какой длены потребуется забор для этой площадки?

Математика
Детская площадка имеет длину 70 м, ширину 60 м. какой длены потребуется забор для этой площадки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим периметр площадки: ( 70+60)*2=130*2=260(м)  Ответ : 260м потребуется забор
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