Детская площадка имеет длину 70 м, ширину 60 м. какой длены потребуется забор для этой площадки?
Математика
Детская площадка имеет длину 70 м, ширину 60 м. какой длены потребуется забор для этой площадки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим периметр площадки: ( 70+60)*2=130*2=260(м) Ответ : 260м потребуется забор
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