Опиши одного из ваших одноклассников используя причастия

Гость: Гость:

Маша, бывшая моя лучшая подруга, зазнавшаяся, предавшая нашу дружбу. Маша, учившаяся лучше всех, выделявшаяся всегда обновлённой одеждой, купленной в торгующих дорогими вещами супермаркетах, моя подруга , блиставшая в кругу медалистов, удалилась от меня, не достигнувшей её высот. Спрятанная в моих заплаканных глазах потерянная мечта о равенстве души и уме, мечта, обесценившаяся и утратившая обретённый ранее смысл