Опиши одного из ваших одноклассников используя причастия

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Опиши одного из ваших одноклассников используя причастия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша,  бывшая  моя  лучшая  подруга,  зазнавшаяся,  предавшая  нашу  дружбу. Маша,  учившаяся  лучше  всех,  выделявшаяся  всегда  обновлённой  одеждой,  купленной  в  торгующих  дорогими  вещами  супермаркетах, моя  подруга , блиставшая  в  кругу  медалистов,  удалилась  от  меня,  не  достигнувшей  её  высот. Спрятанная  в  моих  заплаканных  глазах  потерянная  мечта  о  равенстве  души и уме,  мечта,  обесценившаяся  и  утратившая  обретённый  ранее  смысл
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