Количество разных гамма квантов при переходе атома водорода между четвертым и пе??вым ( основным ) энергетическим уровнями в процессах излучения энергии атомом равно

Физика

Количество разных гамма квантов при переходе атома водорода между четвертым и пе??вым ( основным ) энергетическим уровнями в процессах излучения энергии атомом равно

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