Количество разных гамма квантов при переходе атома водорода между четвертым и пе??вым ( основным ) энергетическим уровнями в процессах излучения энергии атомом равно
Физика
Количество разных гамма квантов при переходе атома водорода между четвертым и пе??вым ( основным ) энергетическим уровнями в процессах излучения энергии атомом равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-1 4-2 4-3 3-1 3-2 2-1 6 гамма квантов излучения и столько же поглощения значит всего 12
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