Моего это прилагательное?

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Моего это прилагательное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моего - притяжательное местоимение.
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15 1/6:18,2+0,13*7 1/13
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