15 1/6:18,2+0,13*7 1/13
Математика
15 1/6:18,2+0,13*7 1/13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 1/6 : 18,2 = 91/6 : 182/10 = 5/6 2) 0,13 * 7 1/13= 13/100 * 92/13 = 92/100 = 23/25 3) 5/6 + 23/25 = 125/150 + 138/150 = 263/150 = 1 113/150
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