Спиши.подчеркни ударные и безударные.арбуз.морковь.свекла.щавель.портфель.предмет.километр.столяр.шофер.магазин.

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Спиши.подчеркни ударные и безударные.арбуз.морковь.свекла.щавель.портфель.предмет.километр.столяр.шофер.магазин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударные гласные - это те, на которые падает ударение, все остальные - безударные. арбуз, морковь, свекла, щавель, картофель, предмет, километр, столяр, шофер, магазин
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