Укажите неравенство ,которое не имеет решений . срочно ,пожалуйста:)
Алгебра
Укажите неравенство ,которое не имеет решений . срочно ,пожалуйста:)
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Гость:
Я думаю правильный ответ 4
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