Укажите критерий сходства внешнего и внутреннего строения особей одного вида

Биология
Укажите критерий сходства внешнего и внутреннего строения особей одного вида
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Автор: Гость
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Гость:
Это морфологический критерий
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