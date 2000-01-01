За три дня в торговом центре побывало 11875 покупателей . В четверг покупателей было втрое меньше , чем в субботу ,а в пятницу их было 3875.Сколько покупателей посетило магазин в каждый из 3 этих дней .

Математика

За три дня в торговом центре побывало 11875 покупателей . В четверг покупателей было втрое меньше , чем в субботу ,а в пятницу их было 3875.Сколько покупателей посетило магазин в каждый из 3 этих дней .

Автор: Гость