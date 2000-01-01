За три дня в торговом центре побывало 11875 покупателей . В четверг покупателей было втрое меньше , чем в субботу ,а в пятницу их было 3875.Сколько покупателей посетило магазин в каждый из 3 этих дней .
Математика
За три дня в торговом центре побывало 11875 покупателей . В четверг покупателей было втрое меньше , чем в субботу ,а в пятницу их было 3875.Сколько покупателей посетило магазин в каждый из 3 этих дней .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в четверг было х покупателей, тогда в субботу было 3х покупателей. По условию получаем уравнение х+3х+3875=11875 4х=11875-3875 4х=8000 х=8000:4 х=2000 3х=6000 Ответ: в четверг - 2000 покуп, в пятницу - 3875 покуп,, в субботу - 6000 покуп
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