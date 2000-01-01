Автомобиль едет со скоростью 120 км/ч. Какова его скорость в метрах в минуту?.
Математика
Автомобиль едет со скоростью 120 км/ч. Какова его скорость в метрах в минуту?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км=1000м, 1ч=60мин120:60*1000=2000 м/мин
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