15/16 разделить на 5/8 умножить 1 целую 1/9
Математика
15/16 разделить на 5/8 умножить 1 целую 1/9
Ответ(ы):
Гость:
27/20=1 7/20 !!!!!!!!!!!!
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