Из города выехал товарный поезд со скоростью 54 км/ч а через 10 часов вслед за ним вы??хал скорый поезд со скоростью 160 км/ч. через сколько часов после выхода товарного поезда его догонит скорый поезд?на каком рассиоянии от го...
Математика
Из города выехал товарный поезд со скоростью 54 км/ч а через 10 часов вслед за ним вы??хал скорый поезд со скоростью 160 км/ч. через сколько часов после выхода товарного поезда его догонит скорый поезд?на каком рассиоянии от города произойдет встреча
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