Укажите глагол второго спряжения: читать колоть дышать рисовать
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Укажите глагол второго спряжения: читать колоть дышать рисовать
Ответ(ы):
Гость:
Дышать- глагол - исключение
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