15 БАЛЛОВ! Угол при вершине, противолежащий основанию равнобедренного треугольника равен 150*. Боковая сторона треугольника равна 7. Найдите площадь треугольника.

Геометрия
15 БАЛЛОВ! Угол при вершине, противолежащий основанию равнобедренного треугольника равен 150*. Боковая сторона треугольника равна 7. Найдите площадь треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1/2 * A*B*sin150*=1/2*7*7*1/2=12,25cм^2 где A и B-стороны равнобедренного треугольника sin150*=1/2
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