15 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!! Запишите дробную часть числа в виде неправильной дроби, уменьшив целую часть на единицу: 1 8/9

Математика
15 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!! Запишите дробную часть числа в виде неправильной дроби, уменьшив целую часть на единицу: 1 8/9
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