15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 тонн огурцов Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если уражай с каждой теплицы повысился на 5 ц.

Математика

15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 тонн огурцов Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если уражай с каждой теплицы повысился на 5 ц.

Автор: Гость