15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 тонн огурцов Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если уражай с каждой теплицы повысился на 5 ц.

Математика
15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 тонн огурцов Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если уражай с каждой теплицы повысился на 5 ц.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450:15=30(тонн)1 тепл 1т=10ц 300+5=305(ц)1 тепл 305•15=4575(ц)всего 4575ц=457,5т
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши пословицы. Глаголы с пропущенными буквами в окончании употреблены в форме 2??о л.ед.ч.какое действующее лицо подразумевается по смыслу послов...
Ответить
Информатика
Написать программу нахождения арифмитического значений пяти чисел если оно боль??е шести то увеличить на три
Ответить
Математика
Какие координаты имеют точки, модуль координат которых равен 1
Ответить
Математика
1)5^(3x-1)=8 2)4^(5x+2)=9
Ответить
История
Чем прославились эти три полководца: А. Невский, Д. Донской и А.В.Суворов
Ответить