15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 тонн огурцов Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если уражай с каждой теплицы повысился на 5 ц.
Математика
15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 тонн огурцов Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если уражай с каждой теплицы повысился на 5 ц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450:15=30(тонн)1 тепл 1т=10ц 300+5=305(ц)1 тепл 305•15=4575(ц)всего 4575ц=457,5т
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