15 предложений с причастным оборотом из любого литературного произвидения желате??ьно по программе 7 класса.Напишите с боку или с начала предложения из когой он сказки,рассказа и.т.д.

Гость: Гость:

/ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ/ - В ПАЛОЧКАХ / /За ним шагает рыжий городовой с решетом, /доверху наполненным конфискованным крыжовником/ ЧЕХОВ ХАМЕЛЕОН Пора обратить внимание на подобных господ, /не желающих подчиняться постановлениям/! ЧЕХОВ ХАМЕЛЕОН Это был пропойца-мужик, /возвращавшийся из кабака/. АНДРЕЕВ КУСАКАОн вспомнил все обиды, /нанесенные ему добрыми людьми/, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. АНДРЕЕВ КУСАКА Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, /переносящих тяжести/. АНДРЕЕВ КУСАКА Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, /опьяненных воздухом, теплом и светом/; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. АНДРЕЕВ КУСАКАПервой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, /выбежавшая в сад/. АНДРЕЕВ КУСАКАСлучалось, что и днем замечали в кустах темное тело, /бесследно пропадавшее при первом движении руки/, /бросавшей хлеб/, -- словно это был не хлеб, а камень, -- и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее "своей" собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. АНДРЕЕВ КУСАКАС каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, /отделявшее ее от людей/; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. АНДРЕЕВ КУСАКАИ та же гимназисточка Леля, /забывшая обиду/, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. АНДРЕЕВ КУСАКА С привычкою к умеренности, /создавшеюся годами бродячей, голодной жизни/, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, /прежде висевшая рыжими, сухими космами/ и /на брюхе вечно покрытая засохшею грязью/, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. АНДРЕЕВ КУСАКА /Напуганная чужими людьми/, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.АНДРЕЕВ КУСАКА А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана, всё на ней разорвалось; волосы, /лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой/, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, /заплетенная в косу/, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. ГОРЬКИЙ ДЕТСТВОЗа окном двигалась земля; темная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, /только что отрезанный от каравая/.ГОРЬКИЙ ДЕТСТВО Огорченный неудачей/, я лег на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул. ГОРЬКИЙ ДЕТСТВО