15 примеров с одним знаком например -9-2=-11 и 15 примеров с разными знаками например -18+21=3
Математика
15 примеров с одним знаком например -9-2=-11 и 15 примеров с разными знаками например -18+21=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-18-2=-20 -9-4=-13 -5-6=-11 -2-8=-10 -8-8=-16 -5-14=-19 -20-1=-21 -1-4=-5 -32-5=-37 -72-16=-88 -17-9=-26 -65-1=-66 -9-8=-17 -2-2=-4 -6-7=-13 больше не могу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города а в город б находящийся на расстоянии 200 км от города а выехал автобус че??ез 1ч 20 мин встед за ним выхал автомобиль
Английский язык
Английский язык
Составьте словосочетания из слов fantastic important main special unique rocky official bright и cliffs symbol form attraction collection port ...