Из города а в город б находящийся на расстоянии 200 км от города а выехал автобус че??ез 1ч 20 мин встед за ним выхал автомобиль

Математика

Из города а в город б находящийся на расстоянии 200 км от города а выехал автобус че??ез 1ч 20 мин встед за ним выхал автомобиль

Автор: Гость