Из города а в город б находящийся на расстоянии 200 км от города а выехал автобус че??ез 1ч 20 мин встед за ним выхал автомобиль

Математика
Из города а в город б находящийся на расстоянии 200 км от города а выехал автобус че??ез 1ч 20 мин встед за ним выхал автомобиль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200:20=10 60:10=6 ответ: 6 км
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