Запишите в стандартном виде число: а) 1 280 000 б) 0,00000071

Алгебра
Запишите в стандартном виде число: а) 1 280 000 б) 0,00000071
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