Составьте словосочетания из слов fantastic important main special unique rocky official bright и cliffs symbol form attraction collection port nature colour прошу пожалуйста у меня не получается

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Составьте словосочетания из слов fantastic important main special unique rocky official bright и cliffs symbol form attraction collection port nature colour прошу пожалуйста у меня не получается

Автор: Гость