Составьте словосочетания из слов fantastic important main special unique rocky official bright и cliffs symbol form attraction collection port nature colour прошу пожалуйста у меня не получается
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Составьте словосочетания из слов fantastic important main special unique rocky official bright и cliffs symbol form attraction collection port nature colour прошу пожалуйста у меня не получается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rocky cliffs; bright colour; fantastic nature;main symbol;special form;main port;unique collection;important attraction
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