15)Запиши предложения в такой последовательности,чтобы получился текст. Название текста: Оленёнок Предложения: Подъехала подвода. Отец и лесник Фёдор Иванович осторожно положили на землю маленького оленёнка. В доме лесника...

Русский язык
15)Запиши предложения в такой последовательности,чтобы получился текст. Название текста: Оленёнок Предложения: Подъехала подвода. Отец и лесник Фёдор Иванович осторожно положили на землю маленького оленёнка. В доме лесника уже спали. Он оставался в лесу один возле убитой матери. Вот послышались голоса людей. Его выпустили на волю. Она въехала во двор и встала. Вскоре оленёнок подрос. Теперь его привезли к леснику. РЕБЯТА НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.ДАЮ 25 БАЛЛОВ.
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