Догадайся, как связаны синие треугольники и числа под ними.Определи какие числа н??жно записать под желтыми треугольниками.

Математика
Догадайся, как связаны синие треугольники и числа под ними.Определи какие числа н??жно записать под желтыми треугольниками.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Под желтыми треугольниками надо писать 6 3 .2  число шесть -это кол - во треугольников число 3 это группы число 2 это количество треугольников в одной группе.
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