Цена билета 27 рублей.Пассажир отдал в кассу 100 рублей для покупки 3 билетов. Скольк?? сдачи он должен получить? Дополни условие и реши её

Математика

Цена билета 27 рублей.Пассажир отдал в кассу 100 рублей для покупки 3 билетов. Скольк?? сдачи он должен получить? Дополни условие и реши её

Автор: Гость