150 литров апельсинового сока разлили в банки по5 литров в каждую .Сколько всего банок с соком получилось если а-3
Математика
150 литров апельсинового сока разлили в банки по5 литров в каждую .Сколько всего банок с соком получилось если а-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150:5=30......................................
Гость:
а*5=150 а=150/5 а=30 ответ: получилось 30 банок
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