150 литров апельсинового сока разлили в банки по5 литров в каждую .Сколько всего банок с соком получилось если а-3

Математика

150 литров апельсинового сока разлили в банки по5 литров в каждую .Сколько всего банок с соком получилось если а-3

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