1.525:75 помагите плиз

Математика
1.525:75 помагите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ получается семь;)
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