№152помогите пожалуйста

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Коровы ) Овцы ) всего 3320 Козы ) 1 ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: х- коров х+120-овец х-100-коз х+х+120+х-100=3320 3х=3320+100-120 3х=3300 х=3300:3 х=1100 1100-коров, 1100+120=1220-овец, 1100-100=1000 КОЗ 2 ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ |_____| - козы |_____|__| - коровы (на 100 шт. больше, чем коз) |_____|__|___| - овцы (на 120 больше, чем коров100+120=220(шт.) больше, чем коз. Значит коров и овец вместе больше, чем коз, на 100+220=320(шт.) Если бы не эти 320 шт., то всех животных было бы поровну. Значит: 3320-320=3000(шт.) 3000:3=1000(шт.)- количество коз. Ответ : 1000 коз