№152помогите пожалуйста

Математика
№152помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коровы ) Овцы     )   всего 3320 Козы     ) 1 ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: х- коров х+120-овец х-100-коз х+х+120+х-100=3320 3х=3320+100-120 3х=3300 х=3300:3 х=1100 1100-коров, 1100+120=1220-овец, 1100-100=1000 КОЗ  2 ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ  |_____| - козы |_____|__| - коровы (на 100 шт. больше, чем коз) |_____|__|___| - овцы (на 120 больше, чем коров100+120=220(шт.) больше, чем коз.  Значит коров и овец вместе больше, чем коз, на 100+220=320(шт.) Если бы не эти 320 шт., то всех животных было бы поровну. Значит: 3320-320=3000(шт.) 3000:3=1000(шт.)- количество коз.     Ответ : 1000 коз                 
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