156/5 : 43/10 ( ответ дайте в десятичной дроби) очень легко 5 класс

Математика
156/5 : 43/10 ( ответ дайте в десятичной дроби) очень легко 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 156/5 * 10/43 = 312/43 = 7,26
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