157996 разделить на 322. Ответ 490 в остатке 216. Вопрос: Откуда в ответе берется ноль ( при деление столбиком)? объясните кто нибудь

Математика

157996 разделить на 322. Ответ 490 в остатке 216. Вопрос: Откуда в ответе берется ноль ( при деление столбиком)? объясните кто нибудь

Автор: Гость