157996 разделить на 322. Ответ 490 в остатке 216. Вопрос: Откуда в ответе берется ноль ( при деление столбиком)? объясните кто нибудь
Математика
157996 разделить на 322. Ответ 490 в остатке 216. Вопрос: Откуда в ответе берется ноль ( при деление столбиком)? объясните кто нибудь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну так ты посчитай столбиком. Там получится, что где-то нужен этот ноль
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