Подчеркните члены предложений: 1. Пушистые снежинки осторожно косаются земли и о??а отдела в ослепительный наряд. 2. Как прекрасна белостворная берёзовая роща. 3. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца сыграть в...

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Подчеркните члены предложений: 1. Пушистые снежинки осторожно косаются земли и о??а отдела в ослепительный наряд. 2. Как прекрасна белостворная берёзовая роща. 3. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца сыграть в снежки. 4. Во мраке бездомных ночей только и видишь одни березы в тёмном лесу. 5. Трудно отыскать здесь тропинка или даже дорогу. 6. Прошумела метель и лес волшебно преобразился.

Автор: Гость