Подчеркните члены предложений: 1. Пушистые снежинки осторожно косаются земли и о??а отдела в ослепительный наряд. 2. Как прекрасна белостворная берёзовая роща. 3. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца сыграть в...
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Подчеркните члены предложений: 1. Пушистые снежинки осторожно косаются земли и о??а отдела в ослепительный наряд. 2. Как прекрасна белостворная берёзовая роща. 3. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца сыграть в снежки. 4. Во мраке бездомных ночей только и видишь одни березы в тёмном лесу. 5. Трудно отыскать здесь тропинка или даже дорогу. 6. Прошумела метель и лес волшебно преобразился.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снежинки : одной чертой, косаются : двумя чертами внизу , пушистые : волнистой линией внизу, 2. роща : одной чертой , берёзовая : волнистой . 3 снежки : одной чертой , сыграть : ДВУМЯ Чертами , почувствовать : двумя чертами . 4 видишь : двумя , березы : одной ,бездомных волнистой . 5 тропинка дорогу : одной , отыскать двумя Трудной пунктиром с точкой . 6 Прошумела двумя метель одной лес одной переобразился двумя
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