Найдите площадь четырехугольника АВСD на рисунке 59 (смотрите фото)
Математика
Найдите площадь четырехугольника АВСD на рисунке 59 (смотрите фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится 30см в квадрате
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