15а+2а×(5а+1)-5а=289как правильно решить пример помооогите

Математика
15а+2а×(5а+1)-5а=289как правильно решить пример помооогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15а+10а^2+2а-5а=289 10a^2+12а-289=0 это обычное квадратное уравнение, которое имеет два корня Вычислим дискриминант D=12^2-4*10*(-289)=11704 а1=(-12+sqrt(11704))/20 a2=(-12-sqrt(11704))/20 где sqrt-квадратный корень из числа
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