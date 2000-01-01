Укажите причины неравномерного уровня обеспеченности стран водными и лесными ре??урсами

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Водные ресурсы. Общие запасы воды на Земле составляют 1386 млн км3, но 96,5% водных ресурсов планеты приходится на соленые воды Мирового океана и 1% — на соленые подземные воды. На пресные воды приходится всего 2,5% общего объема гидросферы, а если исключить из расчета полярные льды, которые еще практически не используются, то в распоряжении человечества остается лишь 0,3% общего количества воды на земле. Мировое водопотребление выросло с 1100 км3 в 1950 г. до 3300 в 1980 и 4100 км3 в 1990 г. В последние годы в результате мер по ресурсосбережению рост потребления воды в мире замедлился, и общий водозабор в 2000 г. должен составить 4780 км3. Только в США ежегодно используется около 550 км3 пресной воды, а в России — примерно 100 км3. Главным источником пресной воды остаются реки, чьи годовые ресурсы составляют 47 тыс. км3, а реально использовать можно менее половины этого количества. Таким образом, объем мирового потребления воды приблизился к 1/4 водных ресурсов планеты, которые могут быть использованы. В США водопотребление достигает почти 30% среднегодового поверхностного стока рек (при том, что 20% потребностей в воде покрывается за счет подземных вод), а в России — примерно 2,5% речного стока. Главным потребителем воды в мире является сельское хозяйство (69%), затем идут промышленность (21%), коммунальное хозяйство (6%) и водохранилища. В России структура водопотребления заметно отличается от среднемировой: на первом месте находится промышленность (55%), на втором — сельское хозяйство, включая орошение (20%), на третьем — коммунальное хозяйство (19% от общего потребления). В мировом сельском хозяйстве сохраняется тенденция к увеличению спроса на воду. Считается, что именно недостаток воды, а не обрабатываемых земель, является причиной нехватки продуктов питания во многих развивающихся странах. Так, в засушливых регионах живут более 1 млрд людей. Уровень использования водных ресурсов для нужд промышленности, сельского хозяйства и быта составляет, % от общего объема водных ресурсов: в Египте — 97,1; Израиле — 84,4; Украине — 40; Италии — 33,7; Германии — 27,1; Польше — 21,9; США— 18,9; Турции — 17,3; России — 2,7. Лесные ресурсы.Мировые лесные ресурсы характеризуются, прежде всего, показателями лесистости, лесной площади и запаса древесины на корню. Показатель лесной площади отражает размер территории, покрытой лесами, в том числе на душу населения. Лесистость показывает отношение площади лесов к общей территории страны. Запасы древесины на корню обычно определяются умножением среднего количества древесины (в кубических метрах) с 1 м2 на площадь, занятую лесами. Покрытые лесом площади во всем мире достигают 40,1 млн км2 (в том числе на леса, наиболее пригодные для эксплуатации, приходится 25—28 млн км2), России — 8,1, Бразилии — 3,2, Канаде — 2,6, США — 2,0 млн км2. Но за последние 200 лет площадь лесов на земле сократилась примерно вдвое. Площадь лесных массивов с 1960 г. по 1990 г. уменьшилась на 13%, причем больше всего пострадали тропические леса Азии. Относительно нетронутыми, остались пока леса азиатской части России, Канады, бассейнов рек Амазонки и Конго. Общие запасы древесины на корню во всех лесах мира составляют 340—370 млрд м3. Россия занимает первое место в мире по запасам древесины (23% мировых запасов). Ежегодный текущий прирост древесины, который определяет возможности эксплуатации лесов без подрыва их воспроизводства, составляет, по разным оценкам, от 3,6 до 5,5 млрд м3, однако в доступных освоенных лесах он ранен всего 1,8 млрд м3. В середине 90-х гг. объем заготовок леса составлял 3,4 млрд м3 в год (в I960 г. — 1,9 млрд м3). Таким образом, объем заготовок приблизился к годовому приросту древесины. Развитие лесозаготовок зависит не только от имеющихся запасов древесины, но и от качества ведения лесного хозяйства. Несмотря на кажущиеся огромными запасы древесины в России, Северной Америке, Северной Европе и Южной Америке, возможности экстенсивной эксплуатации лесных ресурсов в настоящее время близки к исчерпанию. Поэтому обеспечить как потребности экономики, так и требования по охране природы можно лишь путем перехода к ресурсосберегающим технологиям в лесном комплексе мирового хозяйства.