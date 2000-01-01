Укажите причины неравномерного уровня обеспеченности стран водными и лесными ре??урсами

География
Укажите причины неравномерного уровня обеспеченности стран водными и лесными ре??урсами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водные ресурсы. Общие запасы воды на Земле составляют 1386 млн км3, но 96,5% водных ресурсов планеты приходится на соленые воды Мирового океана и 1% — на соленые подземные воды. На пресные воды приходится всего 2,5% общего объема гидросферы, а если исключить из расчета полярные льды, которые еще практически не используются, то в распоряжении человечества остается лишь 0,3% общего количества воды на земле. Мировое водопотребление выросло с 1100 км3 в 1950 г. до 3300 в 1980 и 4100 км3 в 1990 г. В последние годы в результате мер по ресурсосбережению рост потребления воды в мире замедлился, и общий водозабор в 2000 г. должен составить 4780 км3. Только в США ежегодно используется около 550 км3 пресной воды, а в России — примерно 100 км3. Главным источником пресной воды остаются реки, чьи годовые ресурсы составляют 47 тыс. км3, а реально использовать можно менее половины этого количества. Таким образом, объем мирового потребления воды приблизился к 1/4 водных ресурсов планеты, которые могут быть использованы. В США водопотребление достигает почти 30% среднегодового поверхностного стока рек (при том, что 20% потребностей в воде покрывается за счет подземных вод), а в России — примерно 2,5% речного стока. Главным потребителем воды в мире является сельское хозяйство (69%), затем идут промышленность (21%), коммунальное хозяйство (6%) и водохранилища. В России структура водопотребления заметно отличается от среднемировой: на первом месте находится промышленность (55%), на втором — сельское хозяйство, включая орошение (20%), на третьем — коммунальное хозяйство (19% от общего потребления). В мировом сельском хозяйстве сохраняется тенденция к увеличению спроса на воду. Считается, что именно недостаток воды, а не обрабатываемых земель, является причиной нехватки продуктов питания во многих развивающихся странах. Так, в засушливых регионах живут более 1 млрд людей. Уровень использования водных ресурсов для нужд промышленности, сельского хозяйства и быта составляет, % от общего объема водных ресурсов: в Египте — 97,1; Израиле — 84,4; Украине — 40; Италии — 33,7; Германии — 27,1; Польше — 21,9; США— 18,9; Турции — 17,3; России — 2,7. Лесные ресурсы.Мировые лесные ресурсы характеризуются, прежде всего, показателями лесистости, лесной площади и запаса древесины на корню. Показатель лесной площади отражает размер территории, покрытой лесами, в том числе на душу населения. Лесистость показывает отношение площади лесов к общей территории страны. Запасы древесины на корню обычно определяются умножением среднего количества древесины (в кубических метрах) с 1 м2 на площадь, занятую лесами. Покрытые лесом площади во всем мире достигают 40,1 млн км2 (в том числе на леса, наиболее пригодные для эксплуатации, приходится 25—28 млн км2), России — 8,1, Бразилии — 3,2, Канаде — 2,6, США — 2,0 млн км2. Но за последние 200 лет площадь лесов на земле сократилась примерно вдвое. Площадь лесных массивов с 1960 г. по 1990 г. уменьшилась на 13%, причем больше всего пострадали тропические леса Азии. Относительно нетронутыми, остались пока леса азиатской части России, Канады, бассейнов рек Амазонки и Конго. Общие запасы древесины на корню во всех лесах мира составляют 340—370 млрд м3. Россия занимает первое место в мире по запасам древесины (23% мировых запасов). Ежегодный текущий прирост древесины, который определяет возможности эксплуатации лесов без подрыва их воспроизводства, составляет, по разным оценкам, от 3,6 до 5,5 млрд м3, однако в доступных освоенных лесах он ранен всего 1,8 млрд м3. В середине 90-х гг. объем заготовок леса составлял 3,4 млрд м3 в год (в I960 г. — 1,9 млрд м3). Таким образом, объем заготовок приблизился к годовому приросту древесины. Развитие лесозаготовок зависит не только от имеющихся запасов древесины, но и от качества ведения лесного хозяйства. Несмотря на кажущиеся огромными запасы древесины в России, Северной Америке, Северной Европе и Южной Америке, возможности экстенсивной эксплуатации лесных ресурсов в настоящее время близки к исчерпанию. Поэтому обеспечить как потребности экономики, так и требования по охране природы можно лишь путем перехода к ресурсосберегающим технологиям в лесном комплексе мирового хозяйства.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
5 примеров со словом age
Ответить
Английский язык
Перевести дальше плиз
Ответить
Математика
Срооооочно даю 43 балла
Ответить
Биология
Какую структуру имеет клеточная мембрана?
Ответить
Русский язык
Списать,выделить орфограмму,в скобках где нужно написать проверочное слова с..сновый, под..рить, оч...рование, пруж..на, ч..йник, ч..ткий, в..юга...
Ответить