Какую структуру имеет клеточная мембрана?
Биология
Какую структуру имеет клеточная мембрана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кле́точная мембра́на (также цитолемма, плазмалемма, или плазматическая мембрана) — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Списать,выделить орфограмму,в скобках где нужно написать проверочное слова с..сновый, под..рить, оч...рование, пруж..на, ч..йник, ч..ткий, в..юга...
Алгебра
Английский язык
Определите время сказуемого в следующих предложениях. 1.He speaks three lauguages/ 2.I am studying ENGLISH now. 3.He has already written this...
Математика