Списать,выделить орфограмму,в скобках где нужно написать проверочное слова с..сновый, под..рить, оч...рование, пруж..на, ч..йник, ч..ткий, в..юга, л..ша..ка, с..жают, п...хучий, ры..ка, тра..ка, шка..., с..ел, трол...ейбус, Ал...

Русский язык
Списать,выделить орфограмму,в скобках где нужно написать проверочное слова с..сновый, под..рить, оч...рование, пруж..на, ч..йник, ч..ткий, в..юга, л..ша..ка, с..жают, п...хучий, ры..ка, тра..ка, шка..., с..ел, трол...ейбус, Ал...а, ч...твер.., сер..це, (по)вр..дил, (за)горой, в..ехал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сосновый(сосны), подарить(дар), очарование(чары), пружина, чайник, чуткий, вьюга, лошадка(лошадь, лошади), сажают(посадка), пахучий(пахнет), рыбка(рыбонька), травка(травы), шкаф(шкафа), съел, троллейбус, Алла, четверг, сердце(сердечко), повредил(вред), за горой, въехал
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