Перевести дальше плиз

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вы не англичанин, вы обязаны пройти программу азов( базисную программу).Она длится год и она более интенсивная чем программа уровня А. Обычно она проводится ( преподается) в колледжах или университетах, куда вы собираетесь поступать. Первый шаг-это уровень бакалавра. Это займет 3 года( на это уйдет 3 года) чтобы получить его. И если вы собираетесь стать Доктором, тогда потребуется еще несколько лет. Потом если вы хотите вы можете пойти на степень Мастера. Здесь вы углубите свои знания, начиная со степени бакалавр.
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