16-(6x+20+4x-20+60):12=6
Математика
16-(6x+20+4x-20+60):12=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 - (6x + 20 + 4x - 20 + 60) : 12 = 6 16 - (10x + 60) : 12 = 6 - (10x + 60) : 12 = 6 - 16 - (10х + 60) : 12 = - 10 - (10х + 60) = 12 * (- 10) - 10х - 60 = - 120 - 10х = - 120 + 60 - 10х = - 60 х = (-60) : (-10) х = 6 Ответ: х = 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Текст есть вот задание. выпиши из предложения 14 все имена существительные в той ф??рме в которой они употреблены в предложении .Укажи род склонен...
Математика