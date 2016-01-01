Народ,помогите с русским,пожалуйста

Русский язык
Народ,помогите с русским,пожалуйста
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Гость:
Прости я не смогу  прости 
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