Установите соотвествие между правами человека и видами прав. 1. Право на жизнь 2.??раво избирать и быть избранным 3.право на оборудование 4 право на охрану здоровья 5. Право на свободу собраний А) гражданские В) пол...

Обществознание

Установите соотвествие между правами человека и видами прав. 1. Право на жизнь 2.??раво избирать и быть избранным 3.право на оборудование 4 право на охрану здоровья 5. Право на свободу собраний А) гражданские В) политические С) социально- экономические

Автор: Гость