Установите соотвествие между правами человека и видами прав. 1. Право на жизнь 2.??раво избирать и быть избранным 3.право на оборудование 4 право на охрану здоровья 5. Право на свободу собраний А) гражданские В) пол...
Обществознание
Установите соотвествие между правами человека и видами прав. 1. Право на жизнь 2.??раво избирать и быть избранным 3.право на оборудование 4 право на охрану здоровья 5. Право на свободу собраний А) гражданские В) политические С) социально- экономические
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) А 2) В 3) С 4) С 5) В
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Химия
Рассчитайте массу вещества и число молекул для а)5 киломоль(HMO3);б)2 моль(CuO);в)0,5 мили??оль(CaOH2).Пожалуйста помогите!!!
Математика
Телефонная проволока длиной 13м протянута от телефонного столб, где она прикрепле??а на высоте 10м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили ...