Установите соотвествие между правами человека и видами прав. 1. Право на жизнь 2.??раво избирать и быть избранным 3.право на оборудование 4 право на охрану здоровья 5. Право на свободу собраний А) гражданские В) пол...

Обществознание
Установите соотвествие между правами человека и видами прав. 1. Право на жизнь 2.??раво избирать и быть избранным 3.право на оборудование 4 право на охрану здоровья 5. Право на свободу собраний А) гражданские В) политические С) социально- экономические
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) А 2) В 3) С 4) С 5) В
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