Рассчитайте массу вещества и число молекул для а)5 киломоль(HMO3);б)2 моль(CuO);в)0,5 мили??оль(CaOH2).Пожалуйста помогите!!!
Химия
Рассчитайте массу вещества и число молекул для а)5 киломоль(HMO3);б)2 моль(CuO);в)0,5 мили??оль(CaOH2).Пожалуйста помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.М(HNO3)=1+14+3*16=63 г/моль 5 киломоль=5000 моль m(HNO3)=5000*63=315000 (г) N(HNO3)=5000*6.02*10 23(23 это степень пишите)=30100*10 23(степени) 2.M(CuO)=64+16=80г/моль m(CuO)=2*80=160(г) N(CuO)=2*6*10 23=12*10 23(степени) Остальное по аналогии
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