Первое рыбачье судно было в море пятеро суток и десять часов, а второе судно было в море четверо суток и шестнадцать часов. На сколько часов меньше было в море второе судно, чем первое судно? Ответ: на часов меньше было в м...

Математика

Первое рыбачье судно было в море пятеро суток и десять часов, а второе судно было в море четверо суток и шестнадцать часов. На сколько часов меньше было в море второе судно, чем первое судно? Ответ: на часов меньше было в море второе судно, чем первое судно

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