Первое рыбачье судно было в море пятеро суток и десять часов, а второе судно было в море четверо суток и шестнадцать часов. На сколько часов меньше было в море второе судно, чем первое судно? Ответ: на часов меньше было в м...
Математика
Первое рыбачье судно было в море пятеро суток и десять часов, а второе судно было в море четверо суток и шестнадцать часов. На сколько часов меньше было в море второе судно, чем первое судно? Ответ: на часов меньше было в море второе судно, чем первое судно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 сут 10 час = 5*24+10 = 120+10 = 130 час. 4 сут 16 час = 4*24+16 = 96+16 = 112 час. 130-112 = 18 час. Ответ: на 18 часов меньше было в море второе судно, чем первое судно
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