СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какую силу надо приложить к телу массой 500г, чтобы оно двига??ось с ускорением 12м/с^2

Физика

СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какую силу надо приложить к телу массой 500г, чтобы оно двига??ось с ускорением 12м/с^2

Автор: Гость