СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какую силу надо приложить к телу массой 500г, чтобы оно двига??ось с ускорением 12м/с^2
Физика
СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какую силу надо приложить к телу массой 500г, чтобы оно двига??ось с ускорением 12м/с^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=0.5 кг a=12 м/с² F-? F=ma F=12*0.5=6 Н
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